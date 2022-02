Dernière chance de s’inscrire au programme d’anglais Explore

Autre avantage: l’expérience est renouvelable! Un grand nombre de jeunes ont participé à Explore plus d’une fois afin de continuer à améliorer leurs compétences en anglais ou en français.

Les journées sont chargées, ludiques et enrichissantes. Elles incluent: un enseignement à l’intérieur comme à l’extérieur; des ateliers thématiques et des activités culturelles; des activités et événements facultatifs en soirée et en fin de semaine.

D’autres programmes enrichissants

Il est aussi possible de poursuivre son apprentissage de l’anglais ou du français dans un contexte professionnel avec le programme Langues et Travail. Ainsi qu’avec le programme de moniteurs de langue Odyssée, qui allie travail rémunéré en milieu scolaire et découverte d’une autre région du pays.

Des participants à un voyage Explore ont parfois aussi connu Destination Clic, un programme d’été de trois semaines qui envoie des jeunes francophones de 8e, 9e et 10e année à la découverte d’autres coins de pays francophones.

Explorer la langue et la culture grâce à des activités sociales et touristiques n’a jamais été aussi enrichissant. Pour certains, c’est une expérience qui a changé leur vie!