Prendre la route pour susciter des vocations en enseignement

La caravane se rend également dans les universités. Des rencontres virtuelles sont notamment organisées entre les diplômés en éducation et les conseils scolaires à la recherche de personnel.

Valoriser la profession d’enseignant

L’idée de La Grande virée est née il y a quatre ans, à la suite d’une consultation pancanadienne menée par l’ACPI auprès de 1000 professionnels de l’immersion française. Les résultats ont fait ressortir que le manque d’enseignants constitue le défi majeur.

L’organisme a alors décidé de mettre sur pied une stratégie pour valoriser la profession et faciliter le recrutement à travers tout le pays.

«La pénurie n’est pas une problématique récente, mais c’est pire d’année en année. Les retards s’accumulent, car de plus en plus de gens partent à la retraite», s’inquiète Marie-France Gaumont.

«Les conseils scolaires ont besoin d’un nombre croissant d’enseignants, car le bilinguisme est de plus en plus valorisé et l’immersion de plus en plus populaire auprès des familles», poursuit Chantal Bourbonnais. Selon elle, plus on s’éloigne des grands centres urbains, plus les difficultés de recrutement sont criantes.