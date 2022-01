Les faibles taux de rétention, revers de la médaille en immersion

Pas de données sur les pertes

«Quand on commence à regarder les chiffres, ils sont extrêmement beaux quand on regarde au niveau des inscriptions. En immersion, on a une augmentation d’à peu près 75% en 20 ans, on a de quoi se réjouir!», lance Laurent Cammarata, qui tire ces données de son projet pilote en Alberta.

Il note également qu’entre 2015 et 2020, le nombre d’écoles francophones en Alberta est passé de 37 à 42, une hausse de 27%.

«Évidemment, il y a toujours un revers à la médaille. Quand on commence à se pencher sur le phénomène de la rétention des élèves, on n’a pas de données sur les pertes. Très, très peu de conseils scolaires collectent des statistiques sur les gens qui partent ou ont des entrevues avec les parents qui décident de retirer leurs enfants», déplore le chercheur.

De 50 000 à 13 000 élèves

Au Canada en 2016-2017, près de 50 000 élèves fréquentaient la maternelle en immersion. Pour chaque année scolaire, ce nombre diminue, pour finir avec à peine plus de 13 000 élèves en 12e année.

«Il y a des choses qui sont normales, explicables… Mais il y a aussi toute une partie qui n’est pas explicable», constate Laurent Cammarata. Il note que la tendance est similaire d’une province ou territoire à un autre.