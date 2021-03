Liberté créative

«Bien que la pandémie de covid ne soit pas encore terminée», indique Eillen Sellam, «cette année nous souhaitons accorder aux étudiants davantage de liberté créative dans la réalisation de leurs vidéos».

Les oeuvres des enfants de la maternelle à la 5e année ne seront pas évaluées de manière compétitive. Tous les participants recevront un certificat numérique de participation.

Pour les 6e à 12e années, les soumissions seront évaluées par des juges bénévoles provenant de partout au Canada.

Les juges accorderont des points pour la qualité de l’expression orale et du langage, la cohérence du propos et la pertinence des informations, la mise en scène, la créativité, l’utilisation de la musique et du milieu environnant, la structure de la vidéo…