Glendon: les conférences sur l’anxiété dans l’apprentissage auront leurs produits dérivés

En réponse à un appel d’offres de l’ACUFC (l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne), Glendon a organisé trois visioconférences de Rachel Thibault sur l’anxiété (3 décembre, 28 janvier, 4 février), deux mini-colloques sur des «questions socialement vives dans le milieu du français langue seconde» (4 décembre et 15 janvier) et une table ronde (19 janvier, portant sur le décrochage chez les éducateurs et enseignants de français).

Ces événements sont ensuite rendus accessibles en différé sur la plateforme de Camerise.

L’anxiété d’avoir fait le bon choix

Les conférences sont d’abord destinées aux professeurs, étudiants et intervenants du milieu de l’éducation francophone au Canada anglais, mais elle est ouverte au grand public intéressé.

«Notamment aux parents d’élèves de l’élémentaire et du secondaire qui veulent s’assurer qu’ils ont fait le bon choix d’inscrire leurs enfants dans les programmes de français langue seconde et les écoles francophones en Ontario», mentionne Dominique Scheffel-Dunand.

Cette spécialiste de l’enseignement du français langue seconde et professeure de linguistique, rassure les parents: «oui, ils ont fait le bon choix!» En même temps, elle souligne que tout ce remue-méninges organisé depuis le début de décembre permet d’identifier des défis uniques à l’enseignement du français langue seconde en milieu minoritaire.