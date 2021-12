Glendon : conférences et mini-colloques sur l’anxiété dans l’apprentissage

Cycle de conférences à Glendon jusqu’en janvier

Il s’agira ici du premier épisode d’une série de trois visioconférences, intitulée «l’Anxiété dans l’apprentissage», avec Rachel Thibeault comme présentatrice. Docteure en psychologie et récipiendaire de l’Ordre du Canada en 2013, elle aussi est consultante en résilience psychologique.

Les deux autres épisodes de cette série auront lieu à la rentrée de janvier. Le 14, il sera question du rôle de l’anxiété dans l’apprentissage. L’objectif de la conférence est donc de comprendre l’impact du stress sur les performances et le bien-être personnel. Un webinaire d’une heure, de 13h à 14h, pour lequel l’inscription s’effectue ici.

Enfin, la dernière conférence de ce cycle se déroulera le 28 janvier de 13h à 14h, et traitera des «paramètres qui rendent les milieux propices à la résilience favorisant le développement personnel et professionnel, la transformation et l’innovation pédagogique». C’est ainsi une conférence tout à fait pertinente pour les étudiants, leurs professeurs et les parents.

«Questions socialement vives dans le milieu FLS»: 4 décembre

Les activités se poursuivent le samedi 4 décembre à l’occasion du mini-colloque «Questions socialement vives dans le milieu FLS». Organisées par Camerise, trois tables rondes se succéderont de 18h30 à 23h. L’inscription s’effectue ici sur la plateforme Hopin.

«Elle vise à explorer et à débattre des nombreux enjeux auxquels fait face l’enseignement du français et en français au Canada», résument les organisateurs.