Parler mal… pour bien discuter de l’insécurité linguistique

Confrontées à cette insécurité linguistique, plusieurs personnes choisissent en effet de se refermer sur elles-mêmes. C’est un élément du phénomène qui a particulièrement marqué Gabriel Robichaud lors du travail effectué pour le balado.

«C’est quelqu’un qui décide de s’exclure d’une conversation publique parce que dans sa langue maternelle, il ne se sent pas légitime de prendre la parole. Donc, déjà, quand tu parles du silence, ben le chemin à parcourir, c’est énorme.»

Insécurité en France

Aujourd’hui retraitée de son poste de professeure titulaire au Département d’études françaises de l’Université de Moncton, la sociolinguiste Annette Boudreau dit avoir observé ce phénomène auprès de certains étudiants. En particulier ceux originaires du Sud-Est du Nouveau-Brunswick, qui lui avouaient en privé qu’ils hésitaient à prendre la parole parce qu’ils «parlaient mal».

Annette Boudreau raconte d’ailleurs dans le balado avoir elle-même subi cette insécurité lors de ses études universitaires en France.

«Pendant ces années-là, je m’étais tue, mais complètement tue. Et ce n’était pas non plus à cause de l’attitude des gens, ils voulaient m’amener à parler et me disaient: “Mme Boudreau, avez-vous quelque chose à dire?” Je disais non. Et pourtant j’avais, je ne sais pas combien d’éléments dans ma tête, mais jamais je n’aurais osé le dire à ce moment-là.»