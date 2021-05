Un dictionnaire francophone qui efface frontières et insécurité linguistique

Selon l’Institut international pour la Francophonie (2IF), un mois et demi après son lancement, il compte déjà plusieurs dizaines de milliers d’utilisateurs, qui viennent à parts égales du Canada, du Cameroun, de Côte d’Ivoire et de France.

«Légitimer tous les parlers»

«Mettre sur un pied d’égalité toutes les variétés du français est un beau projet», salue Marie-Éva de Villers, lexicographe et auteure du Multidictionnaire de la langue française.

«Rassembler au même endroit tous les mots de la francophonie sans aucun élément de jugement, sans conseil du type à éviter, déconseillé ou vulgaire, est une excellente initiative», renchérit Shana Poplack, professeure à l’Université d’Ottawa et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en linguistique.

À l’image des deux expertes, tous les lexicographes, linguistes et sociolinguistes interrogés louent une initiative qui décrit et reflète au mieux les subtilités et les richesses de la francophonie.

Dictionnaire de la résistance au conformisme

D’autant plus que la croyance dans une norme supérieure caractérise le monde francophone, «c’est le français hexagonal, défini par des grammairiens et des lexicographes de l’Académie française, qui fait référence», observe Jean-Benoît Nadeau, journaliste et écrivain, qui se spécialise dans les questions de langue.