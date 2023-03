L’Ontario bannit TikTok des téléphones des fonctionnaires

Pas de publicité gouvernementale

Les campagnes publicitaires du gouvernement seront également supprimées de TikTok.

Selon le président du Conseil du Trésor, «la décision de bloquer l’application TikTok des appareils gouvernementaux et personnels est une approche proactive et préventive pour assurer la protection des données et des réseaux gouvernementaux».

Prabmeet Singh Sarkaria indique que le gouvernement encourage les Ontariens à «revoir les modalités de toute application qu’ils utilisent pour s’assurer qu’ils prennent une décision éclairée sur la façon dont ces outils utilisent l’information».