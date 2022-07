La vie privée des Ontariens menacée… par le télécopieur

Quand ces lois ont été écrites, on ne s’imaginait pas encore que notre monde se numériserait de plus en plus.

«Ces lois doivent s’adapter aux progrès technologiques et refléter la société qu’elles sont censées réglementer.»

C’est dans le secteur privé que le besoin est le plus criant, martèle Patricia Kosseim.

«Je pense qu’on a de grandes lacunes en ce qui concerne les employés dans les entreprises sises en Ontario. Oui, elles sont en partie régies par la loi fédérale dans le secteur privé, mais cette loi ne touche pas les employés des entreprises provinciales, donc c’est un secteur qui m’inquiète énormément.»

Des promesses

Actuellement, aucune loi portant sur la protection de la vie privée ou la transparence ne régit les organismes à but non lucratif, les associations professionnelles et les partis politiques, par exemple.