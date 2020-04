Santé publique: rejoindre les jeunes par TikTok

Regardé d’abord pour ses vidéos de musique, de vedettes ou d’étranges performances, le réseau social TikTok, actuellement le plus en vogue chez les 16-24 ans – 40% de ses abonnés – serait un bon véhicule pour diffuser les informations sur la santé publique, l’hygiène et les comportements à suivre en temps de pandémie.

Comment mettre un masque de manière sécuritaire, bien se laver les mains, se tenir loin les uns des autres: ces consignes y sont livrées par les idoles des jeunes ou des influenceurs asiatiques ou américains… tout en dansant.

Besoin d’informations sérieuses

Le mot-clic #coronavirus approche les 50 milliards de vues sur TikTok — et 11 milliards pour #covid19 – quoique tous n’affichent pas de bons conseils puisque, là comme sur d’autres réseaux, «ce qui compte, c’est le nombre de vues».

Comme le besoin d’informations vérifiées et de contenu pédagogique se fait sentir, de nombreuses associations et organismes se sont pris au jeu pour adapter leur contenu «sérieux» à une clientèle curieuse de nouveautés, dans un court format misant sur des concours et des danses – tel que le #SafeHands challenge.