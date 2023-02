La dépendance sur les réseaux sociaux: un problème croissant

Nouvelle drogue

En effet, les applications telles que les jeux vidéo, TikTok, Instagram, YouTube et Facebook sont intentionnellement conçues pour attirer et garder l’intérêt des utilisateurs.

Ces logiciels profitent de notre attention pour tirer un profit. Le plus de personnes qui s’abonnent aux réseaux sociaux, et le plus de temps qu’ils passent sur ces applications, le plus de publicités sont consommés.

Dans le cas des réseaux sociaux, notre attention est le produit vendu. Donc, les ingénieurs de logiciels ont intérêt à garder cette attention le plus longue possible.

Du point de vue psychologique, faire défiler son fil d’actualité, recevoir des notifications et publier de nouvelles choses sur les réseaux sociaux déclenchent une libération de dopamine, un neurotransmetteur responsable pour le sentiment de plaisir.

Technologie antisociale

Chamath Palihapitiya, ancien vice-président de Facebook, a déclaré que le système de rétroaction à court terme axé sur la dopamine, que les exécutifs de la Silicon Valley ont créé, détruit le fonctionnement de la société en gardant les utilisateurs accrochés.