Réfléchissez avant d’afficher vos photos de voyage sur les réseaux sociaux

«La tentation de partager une photo sur la plage est forte. Il faut savoir que l’on ne s’expose pas seulement aux amis ou aux parents, mais aux amis des amis. Sur les réseaux sociaux, on ne sait pas qui a accès [à notre contenu].»

Sachant que la maison est vide, il est plus tentant pour les groupes de cambrioleurs de faire leur «besogne» à leur guise.

«On conseille de résister à la tentation de partager ces photos pendant notre voyage. Il est mieux d’attendre et de les publier à notre retour. Avant de partir, il ne faut pas non plus afficher nos plans de vacances.»

«Les parents qui ont de jeunes adolescents doivent aussi s’assurer que leurs enfants soient au courant. Ils ne connaissent pas nécessairement ces dangers», rappelle M. Venditti.

En plus des photos de voyage, il est aussi important de vérifier les publications antérieures pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’indice de l’adresse du domicile.