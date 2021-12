Voyages : le regard d’un bourlingueur et éternel curieux

J’ai retenu Istanbul, entre passé et modernité. J’ai visité cette ancienne capitale des empires byzantin (395-1453) et ottoman (1453-1923). J’étais curieux de voir comment l’auteur allait décrire le centre culturel et économique de la Turquie.

Istanbul, écrit Anctil, «incarne un monde en constant changement, écartelé entre religion et laïcité, entre conservatisme et modernité, entre l’Europe et le Moyen-Orient».

Les merveilles architecturales telles que Sainte-Sophie et la mosquée Bleue symbolisent des périodes glorieuses. Inaugurée en 537, la basilique Sainte-Sophie devait illustrer la grandeur de l’Empire byzantin. Convertie en mosquée en 1453 à la suite de la prise de Constantinople par les Ottomans, ce lieu de culte devint un musée en 1934.

Le labyrinthique Grand Bazar is un must. Il s’étend sur une soixantaine de rues intérieures, avec 18 portes, et renferme plus de 4000 échoppes. C’est l’endroit idéal pour s’initier à la succulente cuisine turque: baklavas, loukoums, brochettes de viande, kebabs épicés et verre de raki.

Selon l’auteur, Istanbul est une ville «unique et captivante, où les idées du monde entier semblent converger dans un magnifique tourbillon à la forme sans cesse mouvante qui stimule et électrise tous ceux qui y posent les pieds».