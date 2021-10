Téléroman, saison 2, de Christine Lamer: amours, voyages et télévision

Amours tumultueux avec Christine Lamer

Le roman parle plus d’amour que de téléroman. Marie Jolie n’a pas oublié son premier et seul véritable coup de cœur: Nicolas Cameron ou Nikki. Ce dernier est vice-président de PolyGram Records et travaille le plus souvent à Londres. Pour corser l’intrigue, la romancière fait de leur relation une histoire en dents de scie.

Marie Jolie surfe constamment sur les bons coups. Comme femme d’affaires, les solutions lui paraissent évidentes, « mais comme amoureuse, c’était la purée de pois ».

Nicolas Cameron doit ramer durement pour reconquérir le cœur de celle qu’il décrit en ces termes… « Adorable, impétueuse, bouillonnante, imprévisible; tu es à la fois volcan et fragilité, tu es tempête et rosée du matin, tu es à la fois déterminée et inquiète. Je suis tombé en amour avec tes contradictions. »

Pour les amateurs d’histoires de coeur

Le style de la romancière est assez bien ciselé et les comparaisons sont parfois originales. En voici un exemple: « une sculpturale blonde au décolleté aussi vertigineux que la gorge de Coaticook ».

Christine Lamer campe plusieurs autres personnages avec aplomb, dont celui de la mère de Marie Jolie, qui a élu domicile en Suisse. On s’y rend souvent, toujours en première classe, dans les airs comme sur terre.