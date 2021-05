Des magiciens canadiens à la télévision américaine

«On arrivait sur le plateau et on savait qu’un tour ne fonctionnerait pas. On se disait: “On est en bas d’une piste de ski. Qu’est-ce qu’on peut faire?” On faisait un petit brainstorm pendant que les caméramans attendaient», poursuit Éric Leclerc.

Défis de tournage à cause de la covid

Avec une pandémie qui bat son plein, le magicien de 39 ans ne cache pas que les tournages étaient accompagnés de leurs lots de défis.

Outre les trois tests covid hebdomadaires que les comparses devaient passer, l’équipe de tournage était aussi supervisée par des «agents covid» qui s’assuraient que les mesures sanitaires étaient respectées à la lettre. «Puisque je porte des lunettes, elles s’embuaient toujours, alors ils étaient sur mon cas plus que tous les autres», lance-t-il.

Malgré tout, Éric Leclerc assure que les participants du public n’étaient au courant de rien. Pour éviter de leur vendre la mèche, ils étaient abordés en se faisant proposer de participer à une émission de voyage.

Une visibilité nouvelle pour les magiciens

Pour le magicien d’Orléans, cette série lui ouvre maintenant grand les portes et lui offre une visibilité inégalée. «C’est la septième émission de télévision que je fais et je n’ai jamais eu autant de promotion. Nos faces sont sur des billboards à Los Angeles et New York.»