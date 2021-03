Une fiction sur la vraie télévision

Dès l’apparition du petit écran, des jeunes rêvent de faire de la télévision et de devenir des vedettes. C’est le cas de Marie Jolicoeur, personnage central du tout dernier roman de Christine Lamer, intitulé simplement Téléroman.

Lamer a elle-même joué dans de nombreux téléromans, dont L’Or du temps et Marisol; elle a été la voix de Bobinette pendant douze ans et a animé plusieurs émissions de télévision. Son parcours l’a conduite à créer des personnages qui sont un amalgame de personnalités ayant marqué notre histoire télévisuelle.

Potentiel extraordinaire

Aînée de la famille Jolicoeur, Marie possède un instinct indéniable, un potentiel extraordinaire et un physique qui ne laisse personne indifférent. La romancière écrit qu’elle a «autant de gorge que le Grand Canyon».

Les ailes de Marie Jolicoeur se déploient dès qu’elle quitte le carcan familial. Avec un sourire et des fossettes qui sont un rayon de soleil à l’écran, elle est consciente de son image et de son potentiel. Elle est recrutée comme animatrice vedette de la toute nouvelle station Télé-Populaire, et devient dès lors Marie Jolie.

Télé-Populaire fait concurrence à Radio-Nationale. On devine qu’il s’agit de Télé-Métropole et de Radio-Canada. Marie anime les émission La poule en or et Aujourd’hui la femme (facile de lire entre les lignes). Il y a même un fantaisiste nommé Normand Jacques!