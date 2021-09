Médias sociaux : troll un jour, troll toujours

Ce n’est pas tout le monde qui a une personnalité qui le rend plus susceptible d’être à l’offensive, résume Alexander Bor dans la revue britannique Engineering & Technology. « En fin de compte, ces différences dans les personnalités deviennent un bien plus grand catalyseur de l’hostilité en ligne. »

Les pacifistes en retrait des médias sociaux

S’il y a un biais de sélection, il est peut-être dans l’autre « groupe », écrivent les deux chercheurs. Les individus non hostiles « se retirent de toutes les discussions politiques en ligne, qu’elles soient hostiles ou non ».

Cela revient aussi à dire que plusieurs des gens hostiles ou agressifs sont conscients qu’ils le sont et savent sur quels boutons pousser pour obtenir davantage de réactions de leur « auditoire ».

Le fait que ce comportement soit bon pour le modèle d’affaires des médias sociaux (créer plus de réactions, inciter les gens à revenir plus souvent, etc.) contribue à donner l’impression qu’il y a plus d’hostilité… Alors qu’il est possible que celle-ci soit juste plus visible.