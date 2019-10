Médias sociaux: porte ouverte sur la dépression?

Les médias sociaux inciteraient aussi les adolescents isolés ou socialement anxieux à se révéler auprès de leurs camarades, ce qui peut accroître l’impression d’entretenir des relations sociales et réduire les symptômes dépressifs.

Ces conclusions sont toutefois issues d’études menées auprès de petits groupes d’utilisateurs.

L’estime de soi

Une étude plus importante, impliquant 2079 élèves du secondaire des Bermudes, a montré que les réseaux sociaux améliorent l’image de soi car les amitiés y sont perçues comme étant de qualité.

En fait, selon une autre revue de la littérature parue en 2016, les interactions positives, le soutien social et les liens sociaux sur les réseaux sont systématiquement liés à des niveaux plus bas de dépression et d’anxiété, alors que les interactions négatives et les comparaisons sociales sont associées à des niveaux plus élevés de dépression et d’anxiété.

L’utilisation des réseaux sociaux y était aussi liée à moins de solitude, à une plus grande estime de soi et à une plus grande satisfaction de la vie. Les résultats étaient cependant mitigés quant à la fréquence d’utilisation.