Ontario : les pouvoirs de «maires forts» à 21 nouvelles villes

L’ex-maire de Toronto John Tory avait accueilli favorablement la nouvelle, mais quelques mois après avoir obtenu ces pouvoirs, il a démissionné. Sa successeure Olivia Chow a promis qu’elle ne les utiliserait pas.

Quand la province a révélé que 26 municipalités avaient été ajoutées à Toronto et Ottawa, en juin, plusieurs maires ont fait part de leurs intentions de ne pas mettre en œuvre leurs nouveaux pouvoirs.

La croissance la plus rapide

Le gouvernement Ford s’est fixé un objectif de construire 1,5 million de logements d’ici 2031, dont 110 000 cette année.

La population ontarienne a grandi de 500 000 personnes l’an dernier, a déclaré Doug Ford, lundi matin.

«L’Ontario est maintenant la juridiction qui connaît la croissance la plus rapide de toute l’Amérique du Nord», a-t-il soutenu lundi, ajoutant qu’il s’agit d’une croissance plus rapide qu’au Texas et en Floride, «les deux États à la croissance la plus rapide au sud de la frontière».