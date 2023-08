Yasir Naqvi refuse de se serrer la ceinture… de verdure

Rapport de la vérificatrice générale

La vérificatrice générale de l’Ontario Bonnie Lysyk a conclu dans un rapport spécial, la semaine passée, que «l’objectif du gouvernement d’augmenter le nombre de logements n’exigeait pas le retrait de terres de la ceinture de verdure».

C’est pourtant ce qu’a fait Doug Ford en annonçant, en novembre 2022, la modification des limites de la zone protégée pour permettre à des promoteurs de construire des maisons.

Bonnie Lysyk estime que la sélection des 7400 acres de terres retirées ne tenait pas compte «des risques et des répercussions environnementaux, agricoles et financiers», et qu’elle était biaisée en faveur de certains promoteurs et propriétaires immobiliers.

Accointances avec des promoteurs immobilier

Les propriétaires des terres retirées de la ceinture de verdure pourraient constater une augmentation collective de plus de 8,3 milliards $ de la valeur de leurs propriétés, a-t-elle conclu.

Selon la VG, le personnel politique, et particulièrement le chef de cabinet du ministre des Affaires municipales et du Logement Steve Clark, «exerçait un contrôle important sur l’ensemble de l’exercice de modification des limites de la ceinture de verdure».