À l’Île-du-Prince-Édouard, une forêt à manger

Elle conseille aux débutants de s’intéresser seulement à une ou deux plantes, de les apprivoiser à différentes saisons afin de savoir ce qui est mangeable ou non.

Les règles de l’art

Le danger ne freine pas l’engouement. De plus en plus d’insulaires et de touristes se pressent chez Anne Gallant pour participer aux «classes en forêt» qu’elle organise depuis trois ans.

Elle relève notamment un intérêt grandissant des familles confrontées à la hausse des prix des aliments. Rien ne lui fait plus plaisir que de voir ses «étudiants changer de regard sur la forêt qui les entoure».

Ce plaisir gourmand et familial doit aussi s’effectuer selon les règles de l’art, souligne-t-elle. Les plantes se cueillent avec technique et préciosité. D’une part, pour leur permettre de survivre et de repousser les années suivantes. D’autre part, pour préserver la forêt.

«Il ne faut jamais arracher les racines et prélever plus d’un tiers d’une plante ou d’un groupe de plantes», explique l’experte.