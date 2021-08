Laisser repousser la forêt est plus bénéfique que planter des arbres

Planter des arbres adaptés à l’environnement

Selon les experts, le principal problème est de s’intéresser trop au nombre d’arbres plantés et pas assez au nombre qui survit.

En 1978, la Chine a lancé un vaste programme pour planter des arbres sur une distance de 4500 km dans le Nord du pays, afin de ralentir la progression du désert de Gobi. Une analyse réalisée en 2011 démontre toutefois que 85% des plantations ont échoué puisque les espèces d’arbres choisies n’ont pas survécu dans leur nouvel environnement.

Une situation similaire a été observée en Turquie. 90% des arbres plantés en 2019 sont morts dans les trois mois suivant leur mise en terre.

Selon une forestière du Kenya interrogée par Science News, le problème est qu’on investit beaucoup sans s’intéresser à ce qui se passe par la suite. Les experts soulignent l’importance de bien planifier quand planter quelle espèce à quel endroit et d’évaluer ensuite la croissance.

Planter des arbres… pour les exploiter?