Les forêts offrent une climatisation naturelle

«Le fait même de quantifier cet effet tampon est très intéressant. Les résultats viennent appuyer la nécessité d’investir plus d’argent pour préserver nos forêts urbaines et augmenter notre canopée, afin de lutter contre les îlots de chaleur.»

Toronto a une cible de 40% d’augmentation de sa canopée, grâce notamment aux programmes LEAF et Tree for Me. «Il serait possible de gagner 3-4 degrés de fraîcheur lors des canicules», évalue Daniel Kneeshaw.