Randonnée et survie en forêt, d’expérience en expérience

75 km de marche

Le jeune homme fait beaucoup d’exploration avec sac à dos.

«Je dirais que la Dobson je l’ai fait d’un bout à l’autre une douzaine de fois, sinon une quinzaine de fois», dit-il.

«La Dobson est longue de 58,8 kilomètres. Si on arrête là où la Dobson finit, c’est cette longueur… Mais d’habitude on ne peut pas arrêter là parce qu’il n’y a personne pour venir nous chercher. Souvent la Dobson va être 64 ou 75 kilomètres si on décide de marcher de Riverview jusqu’à Alma.»

Survie en forêt signifie également qu’il faut apporter des victuailles. Il n’est pas recommandé de partir sans nourriture, surtout s’il faut marcher longtemps.

«Sinon tu serais magané, avec la quantité de kilomètres que tu fais, avec la quantité de poids que tu as sur ton dos, ce serait une moyenne expérience», commente Marc-André Caissie. Éventuellement, il aimerait relever le défi de traverser la Dobson Trail avec le strict minimum.