Maires forts: le nouveau tour de magie de Doug Ford

Doug Ford réélu… pour faire quoi?

«Avec cette dernière campagne, les électeurs ont donné un mandat clair à Doug Ford, soit celui de la majorité. Le danger qui le guette, c’est de ne pas être trop arrogant et de se dire que tout ce qu’il veut va passer.»

«Je pense que quand on a un gouvernement majoritaire, et surtout dans ce cas-ci, sans opposition, on devrait faire l’effort supplémentaire de faire comprendre ce que l’on veut et d’être transparent.»

Le maire John Tory aime l’idée

Le maire de Toronto John Tory, qui brigue un troisième mandat cet automne, vante les mérites du concept de «maires forts» depuis plusieurs années.

Il a commenté l’idée de Doug Ford en indiquant qu’il avait d’ailleurs glissé un mot à cet effet au premier ministre, de façon officieuse, lors de leur rencontre au mois de juin.

Son homologue d’Ottawa, Jim Watson – qui ne se représentera pas aux élections du 24 octobre – refuse de commenter jusqu’à ce que les détails du plan soient dévoilés.