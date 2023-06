Mairie de Toronto: victoire moins facile que prévu pour Olivia Chow

Cette élection partielle – qui a attiré un record de 102 candidats, mais probablement une faible participation citoyenne aux urnes – était nécessaire depuis de la démission de John Tory en février.

Le Toronto Star s’apprêtait alors à révéler qu’il avait eu une liaison amoureuse avec une employée de son bureau, contrevenant au code de déontologie de la Ville. John Tory avait pourtant été élu très facilement trois mois plus tôt.

À la tête d’un budget de 16 milliards $

Olivia Chow est née à Hong Kong il y a 66 ans. Elle mène une carrière politique à Toronto depuis une trentaine d’années, notamment aux côtés de son mari Jack Layton, chef du NPD du Canada, décédé en 2011. La nouvelle mairesse a été conseillère municipale de 1991 à 2005, et députée fédérale de 2006 à 2014.

Le budget 2023 de la Ville de Toronto dépasse 16 milliards $. La taxe foncière est sa plus importante source de revenus (30%), suivi des transferts fédéraux et provinciaux (26%), et des tarifs d’utilisation des divers programmes (12%). Les postes de dépenses le plus importants sont les services sociaux (27%), le transport en commun (14%), les services d’urgence: police, incendie et ambulance (13%), les activités et services subventionnés (12%).

Olivia Chow n’a pas caché qu’elle souhaite une augmentation de la taxe foncière pour mieux financer les services publics. Elle devra composer avec un conseil municipal divisé sur cet enjeu et d’autres. Mais, dans certains dossiers, elle pourrait se prévaloir des nouveaux pouvoirs accordés récemment par la province aux maires de plusieurs grandes villes.