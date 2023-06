Mairie de Toronto: les programmes de 7 candidats

La connexion entre le métro de Scarborough et la ligne 1 est également une priorité de Mitzie Hunter, mais doit être accélérée selon Mark Saunders. L’ex-chef de police va aussi à contresens du mouvement général en promettant de «réévaluer les pistes cyclables» et de rouvrir la rue King au trafic général.

Le candidat Anthony Furey souhaite lui aussi revenir en arrière sur les pistes cyclables, critiquant un «lobby du vélo».

Pouvoir d’achat et transports

Pour encourager l’usage des transports en commun par le public, Mitzie Hunter compte demander plus de participation aux gouvernements fédéral et provincial dans son financement. Cela permettrait de revenir en arrière sur les augmentations de prix récentes, et de rendre le TTC gratuit pour les personnes âgées, handicapées, et les personnes vivant avec un salaire fixe.

Josh Matlow souhaite également baisser les prix pour les séniors. Les 65 ans et plus bénéficieront de transports gratuits sous une éventuelle administration Saunders, uniquement les lundis pendant 5 heures, entre 10 et 15 heure.

Mieux contrôler les routes

Pour Ana Bailão, la prise en charge des routes provinciales devrait plus reposer sur les épaules du gouvernement d’Ontario. Mitzie Hunter souhaite faire doubler le budget encadrant la maintenance des routes, et augmenter de 10% celui de la gestion des routes en période de neige.