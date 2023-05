La plus importante éviction de locataires de Toronto

Avant de soumettre à la ville le projet de remplacer les 548 appartements situés au 220, 230 et 240 Lake Promenade, ainsi qu’au 21 et 31, boulevard Park, par plus de 2000 condos à vendre et appartements à louer, LPCT n’a pas consulté les locataires des cinq immeubles, les résidents du secteur ni les différentes institutions et associations du quartier.

Dix sociétés sont propriétaires du terrain

La Ville de Toronto est à la recherche de revenus supplémentaires. LPCT semble procéder comme si son projet va être approuvé tel quel ou avec seulement quelques modifications mineures.

La personne qui a signé la requête à la Ville en tant que propriétaire est l’avocat Jack Greenberg. Toutefois, il est précisé que, selon les titres de propriétés, chacun des cinq édifices est détenu par deux sociétés identifiées par l’adresse de l’édifice.

Par exemple, l’édifice 220 Lake Promenade est la propriété de 220 Lake Promenade Apts. Limited et de 220 Lake Promenade Apts. #2 Limited. Ces dix sociétés sont réunies sous le nom Lake Promenade Co-Tenancy.

Droits des locataires

Compten Management Inc., la société qui gère les cinq immeubles pour LPCT, a envoyé le 3 mai dernier une lettre aux locataires des cinq immeubles.