Ainsi va Manu : la rénoviction vue à travers les yeux d’adolescents

Ainsi va Manu, une nouvelle série jeunesse de Josiane Blanc et Ania Jamila, vient de sortit sur la chaîne pancanadienne Unis TV. Composée de 7 courts épisodes d’une douzaine de minutes chacun, Ainsi va Manu traite du problème de la «rénoviction» à Toronto à travers la naïveté, mais surtout la détermination du regard de Manuela.

Torontoise et francophone, l’adolescente incarnée par Cindy Charles se démène avec ses propres moyens pour rester dans l’appartement dans lequel elle vit avec sa mère et son petit frère, après avoir reçu un avis d’éviction. Le propriétaire souhaite rénover le logement pour éventuellement le relouer plus cher.

«L’idée m’est venue petit à petit, au fur et à mesure que mes amis et collègues quittaient Toronto à cause des prix des loyers devenus exorbitants», explique Josiane Blanc, réalisatrice et scénariste. «Tous les deux ou trois mois, une connaissance quitte la ville, donc c’est un sujet qui revient très souvent sur la table.»

Aux grands mots les petits remèdes?

Ainsi va Manu est produite par Luve Films & les Productions Diversified Voices dans le cadre du programme Talents en vue de Téléfilm Canada. La série est soutenue par Créateurs en série, une initiative de TV5/Unis TV, ainsi que par TFO.

Ania Jamila, productrice chez Luve Films, souhaitait montrer ce problème d’adulte – la rénoviction – à travers la perspective d’enfants qui sont touchés par ce genre de situations.