Unis TV: une étrange équipe de nuit

Unis TV rend disponible en ligne ce jeudi 30 avril Meilleur avant, une nouvelle série de fiction produite dans la région du Grand Toronto.

L’histoire se déroule dans une épicerie ouverte 24 heures sur 24. On y suit les aventures de Fred (Nico Racicot), qui n’arrive pas à finir son doctorat sur Nietzsche, plus familier avec les théories philosophiques qu’avec la moppe.

Il côtoie d’étranges collègues comme: Amid, l’étalagiste mythomane; Madame Z. la terrifiante caissière muette; Constance, la préposée au service à la clientèle plutôt cosmique; et Mélanie-Anne, la boulangère androgyne.

Le tournage s’est fait presque entièrement à Keswick au Queensway Marketplace, à l’exception de deux scènes tournées au Vince’s Market de Newmarket. Les sept épisodes seront disponibles simultanément sur le site d’Unis TV.

L’équipe de scénarisation, réalisation et production est torontoise. Laura Bergeron est diplômée de la Toronto Film School. Maxime Robin, formé à l’université Concordia et au Conservatoire d’art dramatique de Québec, partage son temps entre Québec, Montréal et Toronto. Zoé Mapp a notamment travaillé à Toronto sur les séries Shitt’s Creek et Orphan Black.