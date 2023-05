Accès à la justice difficile pour des propriétaires et locataires

«Le locateur nous a dit qu’il avait de graves difficultés financières et des troubles émotionnels. Il avait du mal à payer l’hypothèque, les taxes foncières et d’autres frais pour la propriété locative, et avait des difficultés à subvenir aux besoins de sa famille et à payer le chauffage de son propre domicile. À un moment donné, il a révélé qu’il envisageait de se suicider ‘pour sortir de ce cauchemar’.»

Cas poignants

Paul Dubé cite un autre cas «particulièrement poignant». Celui d’une femme, en train de mourir d’un cancer du poumon de stade 4, qui vivait dans son sous-sol et qui louait la moitié supérieure de sa maison.

Elle avait déposé une requête en décembre 2021 auprès de la CLI, voulant résilier la location du logement pour un usage personnel – souhaitant mourir dans un espace paisible.

Son audience a été reportée une première fois. Et une deuxième, pour cause de problèmes techniques. Et ensuite, sa requête a été rejetée parce qu’elle avait «omis d’indiquer le numéro du logement locatif dans sa requête».

«À cette époque, les locataires n’avaient pas payé le loyer depuis plusieurs mois et la tourmentaient durant ses derniers jours – ils filmaient les personnes qui lui rendaient visite, lâchaient leurs chiens pour harceler le personnel infirmier et les fournisseur(e)s de médicaments, mettaient la musique à fond toute la journée et criaient des obscénités.