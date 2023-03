Services en français: les priorités du commissaire intérimaire Carl Bouchard

D’ailleurs, l’ombudsman lui-même reconnait que les résultats obtenus, depuis que son Bureau s’est vu confier la responsabilité des Services en français en mai 2019, ont été remarquables.

Plusieurs s’interrogent: s’agit-il d’un renvoi ou du résultat d’un désaccord fondamental entre l’ombudsman et son adjointe? Tant qu’il n’y pas plus de transparence, toutes les spéculations sont permises.

Pour une personne occupant un poste élevé, un limogeage est le fait d’être privé brutalement par sa hiérarchie de ses responsabilités et de son poste. Les personnes qui ont bien connu Kelly Burke, au cours de sa carrière et pendant son mandat de Commissaire et ombudsman adjointe, se demandent si elle a été traitée équitablement.