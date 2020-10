Accès équitable à la justice pour les francophones: un effort constant

Un cheval de bataille constant

Madame la juge Gagné a fait état d’intéressantes statistiques: en 2018, la Cour a entendu 11% de ses causes en français, 10% en 2019 et au 30 juin 2020 on était à 9%.

Pour 2019, 2% des décisions ont été émises simultanément dans les deux langues, 9% des décisions interlocutoires ont été traduites (ont donc reçu une citation neutre et ont été publiées sur le site Internet de la Cour) et il y a eu un délai de traduction moyen de 51 jours.

«Ça, c’est la conséquence d’un financement déficitaire pour les services de traduction: en 2019, demande de 34.1 millions $ sur 5 ans (reçu 8.5) et 7 millions $ comme financement permanent (reçu 1.7). Un cheval de bataille constant pour le Service administratif des tribunaux judiciaires.»

Les auxiliaires judiciaires de la Cour

Puisque le symposium s’est tenu dans un milieu académique, madame la juge Gagné en a profité pour dire quelques mots sur le Programme des auxiliaires judiciaires de la Cour.

Ce programme offre un stage d’un an à une quarantaine de jeunes juristes provenant de toutes les universités canadiennes. Cette année, dans la cohorte 2020-21, il y a 18 auxiliaires officiellement bilingue, la moitié dont la langue première est le français.