La police de Toronto tournée vers la francophonie et la jeunesse

Geneviève Oger, présidente du Conseil scolaire Viamonde, a d’ailleurs souligné que cette Journée internationale de la francophonie est l’occasion de célébrer «la diversité culturelle et linguistique qui enrichit notre communauté».

S’adressant aux jeunes, elle a mentionné que la culture francophone, c’est bien sûr «les films, les livres», mais aussi «les balados et les vidéos YouTube ou TikTok».

Il y a aujourd’hui plus de 321 millions de francophones, et «des milliards de créations culturelles» sur cette planète, a fait valoir la conseillère scolaire Nathalie Dufour Séguin, représentant le Conseil scolaire catholique MonAvenir. «117 pays différents sont représentés» dans ces deux écoles Saint-Frère-André et Toronto-Ouest.

Inspirer la jeunesse

Deux membres des forces de l’ordre, la sergente Kathy McMahon (en anglais) et la détective Aman Dhaliwal (en français) ont fait miroiter aux jeunes les divers métiers praticables au sein de la police. Car un slogan de recrutement de la police est «une carrière, plusieurs métiers».

Le français serait une des multiples langues parlées par la détective Dhaliwal. Avant de rejoindre la police, l’enseignement était sa vocation.

Entre tous ces discours, Marc Ouellette, chanteur franco-ontarien, a entonné deux de ses chansons. Dans Kap à Toronto et Franco-Ontarien, il chante avec optimisme la vie d’un francophone dans la métropole torontoise. Ainsi, «il fait bon vivre pour un franco à Toronto», chante-t-il.