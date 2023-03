Journée internationale de la Francophonie: ils ont dit…

«Nous sommes fiers de représenter une communauté diverse et forte, et nous nous engageons à défendre les droits et les intérêts des francophones en Ontario, ainsi qu’à promouvoir la langue française, l’éducation en français et la participation des francophones dans les domaines économique, social et politique de la province.»

«En tant que francophones en situation minoritaire, il est de notre devoir de faire rayonner notre langue et notre culture.»

«Nous invitons toutes les Franco-Ontariennes et tous les Franco-Ontariens à célébrer cette journée spéciale en affichant leur fierté de parler français et en partageant leur amour pour la culture francophone.»

«Nous encourageons également toutes les Ontariennes et tous les Ontariens à découvrir et à en apprendre davantage sur la francophonie, ses traditions, sa musique, sa gastronomie et son histoire.»