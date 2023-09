Le jazz manouche de Django débarque à l’Alliance française de Toronto

Stéphane Wrembel et compagnie

Cette première édition de Django à Gogo Toronto est pilotée par l’artiste Stéphane Wrembel qui se produira en compagnie de son célèbre quartet.

Deux invités français se joindront à lui: Simba Baumgartner à la guitare (un petit-fils de Django Reinhardt!) et Aurore Voilqué au violon.

Django à Gogo Toronto mettra aussi en vedette deux des plus grands musiciens de la scène jazz manouche de Toronto: le chanteur et guitariste d’origine mexicaine Nathan Beja, à la voix envoûtante, et Debi Botos, guitariste virtuose hongroise au jeu captivant et énergique.

De l’Inde au Canada, en passant par la France

Django Reinhardt était un gitan. Les gitans sont originaires du Rajasthan, dans le nord de l’Inde. Pour des raisons inconnues, un petit groupe de personnes a quitté le Rajasthan il y a 1000 ans et a traversé l’Afrique du Nord et l’Europe de l’Est jusqu’en France et en Espagne.

L’Espagne a développé le Flamenco et, grâce à Django Reinhardt, la France a développé le Jazz Manouche (aussi appelé Gypsy Jazz).