Une soixantaine de films, spectacles, conférences, expositions à l’AFT

En novembre, le documentaire Fuir (2022), tourné dans une maison pour femmes victime de violences, sera présenté en partenariat avec l’organisme torontois Oasis Centre des femmes.

À l’affiche du cinéma de l’AFT au cours des prochains mois, mentionnons aussi: Vaillante (une femme pompier); Novembre (l’attentat du Bataclan); Dheepan (drame sur un combattant tamoul fugitif, Palme d’Or à Cannes en 2015); La quête d’Alain Ducasse (le célèbre chef cuisinier)…

Musique

Les invités au dévoilement de la saison culturelle de l’AFT ont eu droit à un concert du pianiste Jonathan Kravtchenko et de la soprano Antonina Laskarzhevska, qui jouent surtout des chefs-d’oeuvres d’opéra. Leur quatuor se produira en avril sur la scène du Théâtre Spadina.

Le premier concert de la saison, le 16 septembre, sera celui du Kora Flamenca (musique afro-mandingue et flamenco), prix Félix de l’album de l’année. Le duo kora et guitare sera accompagné d’un contrebassiste et d’un percussionniste.

Parmi les autres concerts à venir à l’AFT, mentionnons: Le Festival Django à Gogo, de trois jours; la chansonnière québécoise Maude Audet; la compagnie Veranda (folk et country… avec guitares, mandoline et autoharpe); les Rencontres africaines de Nyna Valès; le guitariste et chanteur guinéen Alpha Yaya Diallo (trois prix Juno); les multi-instrumentistes de la Fanfare Couche-Tard…