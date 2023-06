Voyages et découvertes au cours de la 56e saison du TfT

L’art comme processus collectif

Entre-temps, du 23 novembre au 15 décembre, c’est un collectif de cinq jeunes autrices et auteurs qui s’imposera. Dans Les Zinspiré.e.s: Onze calme et on continu, une équipe d’artistes professionnels interpréteront des textes primés lors du concours d’écriture devenu une belle tradition au TfT et dans nos écoles. Plus de 200 ados du Sud de l’Ontario ont participé à cette onzième édition.

Les cinq contes choisis abordent les préoccupations de la jeunesse d’aujourd’hui, dans une mise en scène de Constant Bernard.

Un opéra haïtien

Pour poursuivre la saison après le passage dans la nouvelle année, l’artiste haïtien Guy Régis Jr présentera son opéra L’amour telle une cathédrale ensevelie entre les 22 et 25 février. Présenté dans le cadre du mois de l’Histoire des Noirs, cette pièce mélange les codes de l’opéra, du théâtre, et des concerts.

Les chants en créole et en français composés par Guy Régis Jr abordent des traversées qui pourraient faire peur à n’importe qui. D’Haïti au Canada, ou entre le Sénégal et la France. Plus précisément, il y est question d’un «fils intrépide» partant retrouver sa mère au Québec.