«Lumière» sur le soutien au Théâtre français de Toronto

«Au détour de ces évènements, nous rencontrons d’anciens partenaires et nous nous en faisons de nouveaux», rapporte Maxime Kottmann.

Une programmation éclectique

L’intention de la nouvelle directrice artistique du TfT est claire: toucher le coeur de tous les francophones et francophiles.

Karine Ricard propose un programme au contact direct du public avec divers genres, formats, thèmes et histoires pour n’oublier aucun Ontarien. La programmation 2022-23 (de septembre à juin) affiche 9 spectacles grand public et 4 productions jeunesse sont à voir, au théâtre de la rue Berkeley et à l’AFT.

Des tarifs attractifs

Pour conquérir les curieux et motiver les frileux, le TfT propose des tarifs préférentiels avec des places de 10 à 20 $. Maxime Kottmann rappelle aussi le concept payez-ce-que-vous-voulez certains soirs. Ces billets sont disponibles en ligne le matin même des représentations.

Retour du gala-bénéfice du TfT

Le TfT relancera son gala-bénéfice au printemps prochain. Le 11 mai 2023, les amis du théâtre auront droit à une formule spectacle et buffet sur un thème champêtre.