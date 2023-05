On a besoin d’un «nouveau capitalisme»… le modèle Desjardins

«Il faut réconcilier le succès des entreprises et celui des communautés.» En 2022, Desjardins a fait 2 milliards $ de profit et en a retourné plus d’un demi-milliard à ses membres et en appui à des projets communautaires – notamment des projets destinés à la jeunesse.

Et c’est justement avec les jeunes et le «nouveau capitalisme» en tête que Desjardins organise à Montréal, les 19 et 20 juin, un événement de réflexion intitulé Rêver l’impossible.

Merci Lise Béland

Ce déjeuner-causerie au Arcadian Court était le dernier de la saison 2022-23 du Club canadien de Toronto. Le 15 juin, au restaurant Ricarda, ce sera son gala annuel RelèveON honorant des jeunes entrepreneurs, dont le commanditaire principal est… Desjardins!

La Caisse Desjardins Ontario et sa maison-mère, le Mouvement Desjardins, sont de plus en plus actives à Toronto et dans le Sud de l’Ontario, appuyant divers projets et institutions, comme le Collège Boréal.

À la fin du mois, le nouveau conseil d’administration du Club annoncera le nom de son nouveau président ou de sa nouvelle présidente. On a d’ailleurs profité de l’activité de mercredi pour remercier la présidente sortante Lise Béland, qui prendra également bientôt sa retraite du Collège Boréal, dont elle est vice-présidente régionale.