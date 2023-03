Desjardins donne 775 000 $ à l’Université York

La Caisse Desjardins vient de donner 775 000 $ à l’Université York afin de lui permettre d’élargir deux programmes «accélérateurs» – GENIAL et ELLA – offrant une formation et un soutien à l’entrepreneuriat et l’innovation.

L’entente de financement, signée le 23 mars, permettra à Desjardins et à York de poursuivre leur engagement envers «la création de changements positifs pour la communauté locale et d’offrir une perspective mondiale unique».

375 000 $ à GENIAL

375 000 $ vont à Glendon ENtrepreneuriat et Innovation À L’international (GENIAL), une initiative bilingue qui offre aux étudiants du campus bilingue Glendon des activités parascolaires et un programme de recherche en entrepreneuriat et en innovation.

Le don permettra à GENIAL d’amplifier son programme de formation bilingue Passeport Compétences entrepreneuriales (PCE) présentement offert à Glendon.

Grâce au programme PCE, GENIAL a formé une population étudiante diversifiée issue des arts libéraux et du monde des affaires, notamment inscrits en commerce, économie, communication, traduction, études internationales, sociologie et psychologie.