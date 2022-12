Desjardins accélère sa croissance pancanadienne

IDC Worldsource Insurance network inc. (IDC), l’un des plus importants regroupements d’agents généraux en assurance au pays.

Worldsource Financial Management inc. (WFM), un réseau de distribution de fonds communs de placement.

Worldsource Securities inc. (WSI), un distributeur indépendant de valeurs mobilières de plein exercice.

IDC, WFM et WSI desservent plus de 5 000 conseillères et conseillers à l’échelle du Canada, œuvrant dans la distribution indépendante en produits d’assurance et d’épargne individuelle.

Les sociétés resteront autonomes

Cette acquisition positionnera Desjardins comme un leader canadien en distribution indépendante, avec plus de 2 milliards $ de primes d’assurance vie en vigueur et 43 milliards $ en actifs sous gestion, réparti dans des fonds communs, des fonds distincts et des valeurs mobilières.

Desjardins prévoit opérer les sociétés acquises comme des entités autonomes. Les équipes de direction et le personnel actuels demeureront en poste.

«Nous voulons les soutenir dans la poursuite de leur impressionnante lancée», explique Guy Cormier.

Une question de taille et de moyens

«Nous visons à atteindre une taille qui nous donnera plus de moyens financiers pour innover et investir dans l’amélioration des produits et services que nous offrons à nos membres, clients et conseillers.»