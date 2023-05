Alexis Maquin va remplacer Richard Kempler au Club canadien

Alexis Maquin va remplacer Richard Kempler à la direction générale du Club canadien de Toronto à compter du 1er juillet prochain. Il entre en poste dès maintenant comme directeur général adjoint.

Alexis Maquin possède une expérience dans le recrutement de la main-d’oeuvre, la gestion et le développement des affaires, comme consultant ou comme fondateur de sociétés.

Diplômé en histoire et en gestion internationale, il a étudié et travaillé dans plusieurs pays tels que la France, l’Irlande du Nord, la Belgique, Malte, les États-Unis, le Pérou et le Canada.

Il a occupé des postes à haute responsabilité dans plusieurs industries, dont l’éducation, la bière et l’aménagement paysager.

Nouvelles idées

«Avec son expérience, nous sommes convaincus qu’il apportera une vision nouvelle et des idées innovantes pour continuer à faire grandir notre organisme», a déclaré la présidente du Club canadien de Toronto, Lise Béland.

Richard Kempler s’est félicité de ce passage de flambeau: «Alexis Maquin possède toutes les compétences nécessaires pour mener le Club canadien de Toronto vers de nouveaux sommets. Je suis persuadé qu’il saura maintenir l’excellence opérationnelle et le dynamisme de notre organisation.»