Changements à la tête du Club canadien de Toronto

Le Club canadien de Toronto fonctionne avec un budget annuel dépassant 300 000 $. Plus du tiers de ce budget sert à organiser son gala RelèveON, qui honore les jeunes entrepreneurs. Richard Kempler est d’ailleurs en tournée de la province pour inciter les gens à postuler.

Réflexion stratégique

Le Club a aussi renforcé sa gouvernance en adoptant un plan stratégique mettant en valeur l’innovation et le réseautage, la diversification du financement et la réduction du risque, ainsi que le développement des partenariats et des synergies – par exemple au sein de la FGA (Fédération des gens d’affaires de l’Ontario) et, par ricochet, de la nouvelle AFEC (Alliance de la francophonie économique canadienne).

«Le Club ne s’est jamais aussi bien porté: chiffre d’affaires record, ententes de financement pluriannuelles», confirme Richard Kempler. Il avoue à l-express.ca qu’il n’a «pas encore réfléchi» à ses nouveaux projets. «Mais j’ai envie de passer à autre chose.»

L’assemblée générale de vendredi était suivie d’un lunch réseautage.

Le premier conférencier de l’année 2023 était Bob Rae, ambassadeur du Canada à l’ONU, le 19 janvier.

Le 22 mars, le déjeuner causerie portera sur la liberté universitaire, avec deux intervenants: Louis Gagnon, chef de la direction d’Intact Assurances, et Daniel Jutras, recteur de l’Université de Montréal.