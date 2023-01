«Le Conseil de sécurité de l’ONU, ça ne marche pas» – Bob Rae

Bob Rae se dit confiant que «le coût de la guerre deviendra inacceptable pour les Russes», ce qui amènera le régime de Vladimir Poutine à chercher à y mettre fin.

Haïti

Le Canada est aussi appelé à intervenir en Haïti afin, en premier lieu, d’y restaurer l’ordre et la sécurité. «Les gangsters, la violence, les kidnappings, ça ne peut pas continuer!»

«Or, nous intervenons déjà depuis longtemps en Haïti. Nous envoyons de l’aide humanitaire. De nombreux Haïtiens ont immigré au Canada. Nous avons des liens étroits avec ce pays…»

Il n’y a malheureusement «pas de solution facile et rapide» aux problèmes d’Haïti, selon Bob Rae. Ce dont il est certain – au vu de l’histoire de ce pays, né de la révolte d’esclaves contre l’occupation française – c’est que toute intervention extérieure «devra respecter la souveraineté haïtienne».

Le poids du Canada

Avec 40 millions d’habitants – comparé à 1 milliard pour la Chine et l’Inde et plus de 100 millions pour une douzaine d’autres pays – le Canada ne fait pas toujours le poids dans les débats internationaux.