MSF en Haïti: la flambée de choléra reste très préoccupante

Le nombre des cas de choléra augmente de manière très inquiétante en Haïti – dans la capitale Port-au-Prince et dans plusieurs départements du pays – alerte Médecins Sans Frontières (MSF), qui appelle à une intensification immédiate de la réponse à cette flambée.

Il faut que plus d’organisations et de bailleurs se mobilisent, et que des outils indispensables, comme la vaccination, puissent être mis à disposition des équipes médicales et de la population haïtienne.

270 patients par jour

«Nos centres actuels sont saturés, et nous sommes bientôt au maximum de nos capacités d’intervention», s’inquiète le chef de mission, Mumuza Muhindo.

Faisant référence aux 389 lits occupés dans les six centres de traitement choléra installés par MSF depuis l’apparition des premiers cas le 29 septembre dernier.

«Depuis fin octobre, nous traitons en moyenne 270 patients par jour, alors que nous n’en recevions qu’une cinquantaine au cours des deux premières semaines.»