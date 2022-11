Le Canada sanctionne deux élites en Haïti… mais encore?

Mettre fin aux gangs armés

Les sanctions contre ces personnes visent à mettre fin au flux de capitaux et d’armes illicites pour affaiblir et mettre hors d’état de nuire les gangs armés.

«Le Canada ne restera pas inactif alors que les gangs et ceux qui les soutiennent terrorisent les citoyens d’Haïti. Nous faisons pression sur ces personnes pour les obliger à mettre fin à leur violence insensée», a déclaré Mélanie Joly.

«La communauté internationale a un rôle important à jouer, et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les Haïtiens et faire respecter les droits de la personne, la démocratie et la paix internationale.»

On avance: de nouvelles sanctions et autres mesures sont envisagées contre d’autres personnes et entités pour faire pression sur les responsables de la violence et de l’insécurité en Haïti.

Sanctions américaines

Outre les deux individus mentionnés, l’Office of Foreign Assets Control des États-Unis détient une liste incluant plusieurs autres personnes.