Les Haïtiens privés des droits qui rendent la vie digne d’être vécue

Échec international

Manifestement, nous n’arrivons pas à gérer la crise haïtienne ensemble pour atteindre notre bien-être commun, en Haïti et dans les Amériques.

On ne réussira jamais à «solutionner» Haïti en la maintenant captive de l’aide humanitaire.

«La crise institutionnelle que vit Haïti est le résultat direct des actions des forces endogènes du pays et de la communauté internationale», a récemment dénoncé l’Organisation des États américains (OÉA).

«Les 20 dernières années de présence de la communauté internationale en Haïti constituent l’un des échecs les plus importants et manifestes de mesures mises en œuvre et d’actions réalisées dans le cadre de quelque action de coopération internationale que ce soit.»

Attitude critique

Par ailleurs, pour savoir négocier, tenir le rôle de médiateur entre gens de diverses cultures dans une situation de conflit, ne doit-on pas s’efforcer, entre autres, de s’intéresser à la culture d’autrui. De comprendre son Histoire, ses valeurs, sa façon de communiquer…