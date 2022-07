Haïti: le rapatriement d’une statue redonne confiance en l’avenir

La cacaoyère haïtienne révèle les secrets de la culture de la divine plante, la fermentation et le séchage des fèves. On y fabrique un chocolat local au goût pur et unique, absolument exquis.

La Coopérative propose aux visiteurs toute une gamme de produits aux saveurs chocolatées: liqueur de cacao, poudre cacao, chocolat en liquide, huile de cacao.

C’est un riche appui à l’économie locale durable.

Tourisme éco-responsable

Rappelons la proximité de la Grande-Rivière-du-Nord à la commune de Dondon, susceptible de créer de nouvelles opportunités favorables à l’écotourisme dans la région. Les deux communes possèdent un patrimoine culturel et environnemental exceptionnel.

«À l’heure où le voyage éco-responsable n’est plus marginal, mais en train de s’imposer comme un standard, il est temps de miser sur les atouts éco-touristiques dans le Nord d’Haïti, mais aussi partout au pays», selon Dr Guerrier.